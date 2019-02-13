جدل أم انقسام في مجلس نقابة المحامين حول تصريحات عبيدات ؟

رام الله- وطن: قال نقيب المحامين جواد عبيدات في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن ما يتداوله البعض لدى وسائل الاعلام حول منظومة القضاء، يهدف للاستعراض الإعلاني، مضيفاً بأن القضاء الفلسطيني سيبقى محط احترام وتقدير رجال القانون، تصريحات شكل حالة جدل في مجلس نقابة المحامين بين الرفض والتاييد.

واعتبر عبيدات أن تناول الشأن القضائي لدى البعض في وسائل الاعلام بشكل مبالغ فيه يهدف الى التأثير على قرارات المحاكم وخلق أزمات اعلامية لإثارة الرأي العام.

وفي اتصال وطن مع عبيدات للاستيضاح عن ماذا يقصد بتصريحاته حول وسائل الاعلام وعدم السماح لها بتداول قرارات القضاء والقضايا المنظورة أمام المحاكم فيها، أكد أنه لم يستهدف في تصريحاته وسائل الإعلام التي يرى بأنها مهنية ووطنية، وتعمل لصالح المواطن الفلسطيني، إنما يقصد في كلامه الأشخاص الذين يخرجون على وسائل الإعلام ويتحدثون عن فساد القضاء الفلسطيني بصورة مبالغ فيها، لأهداف وحسابات شخصية.

وشدد على أن من ينتقدون القضاء اليوم، هم أشخاص كانوا على رأس الهرم في القضاء سابقاً لكنهم لم يحركوا ساكناً تجاه الفساد الذي يتحدثون عنه، قاصداً في ذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق عيسى أبو شرار.

وأضاف نقيب المحامين عبيدات أن الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية صعبة، في ظل ما تتعرض لهه من هجمة شرسة ما يتطلب رصّ الصف الوطني، ومنح الثقة لقضاة داخل منظومة القضاء بقدرتهم على التغيير نحو الأفضل.

بينما أكد داوود درعاوي عضو مجلس نقابة المحامين، أن التصريحات التي صدرت اليوم، لم تصدر بموجب مشاورات داخل مجلس النقابة، وإنما خرج عن عبيدات وحده، واصفاً الحديث عن عدم السماح للوسائل الإعلامية بتداول قرارات القضاء والقضايا المنظورة أمام المحاكم أنها تعبر عن "تقزيم لشأن الإعلام والآخرين ولا تنمّ إلا عن أزمة وحالة عدم فهم لحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، ونوع من أنواع الاصطفاف".

وحول ما تضمنته التصريحات من دعوة وجهها عبيدات الى الرئيس محمود عباس بضرورة اعتماد توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة قال درعاوي " كان الأجدر به توضيح ماهية هذه التوصيات للجمهور".

وحول توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، قال أن هذه التوصيات تمثل مجلس نقابة المحامين، والمتمثلة بتوسيع مجلس القضاء الأعلى واضافة شخصيات مهنية من خارج القضاء لخلق توازن داخل المجلس، تخفيض سن تقاعد القضاة الى 65 عاماً، بالاضافة الى توصيات متعلقة بدائرة التفتيش القضائي وتحصينها واخضاع قضاة المحكمة العليا للتفتيش القضائي، وتوصيات بتمكين مجلس القضاء الأعلى بشكله الجديد من تحويل القضاة الذي لا يحصلون على مستوى أداء ما فوق جيد لعامين الى الاستيداع، وأن تكون محكمة العدل العليا على درجيتن.

من جانبه أكد عضو مجلس نقابة المحامين اسماعيل حسين لـ وطن على أن موقف نقيب المحامين يمثل مجلس النقابة، داعياً الى عدم الخوض في أمور القضاء على وسائل الاعلام، بحجة عدم التأثير في اصدار أحكام تجاه قضايا ما زالت في المحاكم.

وأشار حسين الى أن الحديث عن بعض القضايا في وسائل الإعلام هدفها تحقيق مكاسب شخصية والتأثير في قرارات القضاء وحرف المسار بما يخدم قضاياهم.

وشهدت الاراضي الفلسطينية خلال الاسابيع الماضية جملة من القضايا ذات صلة بقرارات قضائية خلقت جدلا في الشارع الفلسطيني، وحظيت باهتمام وسائل الاعلام ابرزها ما صدر عن محكمة العدل العليا بايقاف النائب العام احمد البراك، بعد سنوات من تعيينه كنائب عام بحجة عدم التنسيب لمجلس القضاء الأعلى، في ظل الحديث عن وجود جهات متنفذة تقف خلف القرار، اضافة الى محاولات بعض الجهات المتنفذة في السلطة القضائية التدخل في انتخابات بعض الغرف التجارة والصناعة.

ليتضح من ذلك أن جدلاً في مجلس نقابة المحامين حول تصريحات عبيدات، على اعتبارها جدلية قد تصل الى حالة الانقسام بين أعضاء مجلس النقابة، الأمر الذي ينذر بخطورة وتحدي بما اذا كان مجلس النقابة سيبقى قوياً وموحداً، علماً أن مجلس نقابة المحامين لعب دوراً محورياً في التصدي للحكومة بشأن قانون الضمان الاجتماعي وكانت النقابة رأس حربة في تحريك الشارع وقيادة العمل النقابي، وكانت الأكثر تأثيراً وإصراراً في موضوع حسم الضمان وإصدار الرئيس مرسوم وقف نفاذ القانون.

وجاءت تصريحات عبيدات كالتالي:

إن نقابة المحامين تؤكد على موقفها المطلق من احترام هيبة القضاء بهدف تعزيز سيادة القانون وانفاذ الأحكام القضائية للحفاظ على المراكز القانونية بكل مكوناتها التي رسمها القانون الفلسطيني، ووضع لها محددات من أجل ترسيخ ركائز العدل والمساواة بين ابناء شعبنا الفلسطيني.

واوضح نقيب المحامين بأن القضاء الفلسطيني لدية ركائز وإمكانيات حاليه تمكنه من التطور للأفضل داعيا السادة القضاة للرد على المؤامرات الدولية الهادفة لتصفية المشروع الوطني وتدمير المؤسسات الرسمية الفلسطينية من خلال العمل على تعزيز منظومة القضاء الفلسطيني و احداث تطوير نوعي في مقدرات هذا القطاع مؤكدا أن ثقة رجال القانون كبيره بالسادة القضاة وان الجميع سيكون سندا لهذه الجهود .

وأكد عبيدات أن نقابة المحامين لا تسمح بتداول قرارات القضاء والقضايا المنظورة أمام المحاكم في وسائل الإعلام من أجل التأثير على قراراتها القضائية، انطلاقا من مبدأ استقلال القضاء ، مع التأكيد في الوقت ذاته على الضمانات الدستورية التي كفلها القانون الاساسي لحماية حرية الرأي والتعبير.

وأوضح نقيب المحامين ان ما يتداوله البعض لدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء يهدف للاستعراض الإعلاني، مضيفا بان القضاء الفلسطيني سيبقى محط احترام وتقدير رجال القانون ، وشدد عبيدات على ان تناول الشأن القضائي لدى البعض في وسائل الاعلام بشكل مبالغ فيه يهدف الى التأثير على قرارات المحاكم وخلق أزمات اعلامية لإثارة الرأي العام.

وقال عبيدات أن فخامة السيد الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لاحترام احكام القضاء ولم يتوانى للحظة من أجل دعم استقلال هذا القطاع الهام وقد شكل لجنة خاصة لتطوير قطاع العدالة من أجل النهوض بالقضاء، والحفاظ على استقلاليته وهيبته.

وأشار عبيدات الا ان مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء والتعليق عليها قبل صدور احكام قطعية فيها من شأنه أن يشكل "جريمة التأثير على أعمال القضاء" بل ومحاولة لوضع القضاء في دائرة الاتهام قبل الوصول لنقطة البت في القضايا المنظورة خصوصا القضايا التي يراد لها من قبل بعض الجهات أن تكون قضايا رأي عام لخدمة اجندات شخصية، رغم انها قضايا يتم بحثها بشكل قانوني واجرائي وفق الأصول والقانون وغير مقبول بأن يتم التعليق عليها قبل البت فيها.

ونوه عبيدات الى ان نقابة المحامين لا تعارض في استخدام حق الانتقاد الموضوعي وهي بذاتها تنتقد القضاء بطرق موضوعية وتقدم المقترحات والحلول لكل ما من شانه ان يحافظ على استقلالية القضاء والنهوض به.

وناشد عبيدات الرئيس محمود عباس بضرورة اعتماد توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة من أجل النهوض بمنظومة العدالة لتحقيق مبدا سيادة القانون واستقلال القضاء مثمنا لكافة وسائل الاعلام والأطر الوطنية التي تقدم المقترحات البناءه للنهوض بالقضاء الفلسطيني وخدمة المصلحة العامة.