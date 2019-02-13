20 مليون شيكل مجموع الرسوم المسددة لبلدية رام الله في الشهر الاول من 2019

رام الله- وطن: بلغ مجموع الإيرادات التي سددها مواطنو مدينة رام الله والبالغ عددهم 7230 مكلف خلال شهر كانون الثاني من العام 2019 في مركز خدمات الجمهور 19,535,712.48شيكل، بزيادة 2 مليون شيكل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتوزعت إيرادات الرسوم السنوية 2019 لشهر كانون الثاني كالتالي، إيرادات الرسوم الثابتة 2,579,508.81، وإيرادات الرسوم الدورية 7,175,863,65، وإيرادات ضريبة المعارف 6,695,889.7، إيرادات رسوم الحرف والصناعات 1.272.925.92، إيرادات مركز خدمات لجمهور 16.606.30، إيرادات رسوم مرافق البلدية 48.624.34، عوائد إيجارات أملاك البلدية 1.261.602.64، إيرادات رسوم أخرى 484.696.85 أي بمجموع كلي 19,535,712.48شيكل.

وثمن المجلس البلدي دور مواطني المدينة الملتزمين بتسديد الرسوم السنوية لبلدية رام الله للعام 2019، ووجه رئيس وأعضاء مجلس بلدية رام الله الشكر للمواطنين الملتزمين لوعيهم بأهمية تسديد الرسوم لتطوير الخدمات المقدمة لهم في مدينة رام الله.

وأكد رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، أن ما تم جبايته خلال الشهر الاول من العام هو رقم غير مسبوق في بلدية رام الله، الأمر الذي يدلل على ثقة المواطن ببلديته وما تقدمه من خدمات تشغيلية وتطويرية للإرتقاء بالمدينة ومواطنيها. متوجهاً الى باقي المواطنين الاستفادة من حملة التسهيلات والحوافز التي تقدمها البلدية على تسديد الرسوم السنوية للعام 2019.

من الجدير ذكره، أن بلدية رام الله أطلقت حملتها السنوية لتسديد الرسوم للعام 2019 بخصم 20% على شهر كانون ثاني، 15% على شهر شباط، و10% على شهر أذار، و5% على شهر نيسان. والخصم الخاص 25% للملتزمين بتسديد الرسوم السنوية بشهر 1 للسنوات الخمس 2014_2018 والحصول على بطاقة المدينة للمكلفين الملتزمين.