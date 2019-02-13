الشرطة تتلف 270 مركبة ودراجة غير قانونية في جنين

جنين- وطن: أتلفت الشرطة اليوم الاربعاء، 270 مركبة ودراجة غير قانونية تم ضبطها في أماكن مختلفة في محافظة جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه واستمرارا للعمل والجهد التي تقوم به الشرطة بكافة فروعها ومراكزها للقضاء على ظاهرة المركبات والدراجات الغير قانونية في كافة أنحاء المحافظة، فقد قامت الشرطة بإتلاف (220) مركبة و(40) دراجة و(6) "تركترونات" و(4) هياكل غير قانونية تم ضبطها في أماكن مختلفة في المحافظة أثناء العمل الاعتيادي من قبل دوريات الشرطة، وتبين بعد الفحص عدم قانونيتها.

واضاف العقيد ارزيقات، ان المتابعة والملاحقة لمثل هذه المركبات والدراجات هي بشكل دائم للقضاء عليها بهدف الحفاظ على سلامة المواطن وأمنه والحفاظ على مقدراته، ولكي لا يصبح وجودها ظاهرة تؤدي إلى الإخلال في النظام والأمن العام.