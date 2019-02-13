انتم حمولة زائدة .. فاعتذروا للشعب ولا تعودوا

وطن - كتب رئيس التحرير: كما كان متوقعا، منيت لقاءات موسكو بين الفصائل الفلسطينية بالفشل الذريع، ولم تتمكن الفودكا الروسية من بعث الدفء في شرايين المصالحة المتجمدة، والتي يبدو انها تحجرت.

لقاءات الفشل التي صاحبت الفصائل في سنوات تيهها وضياعها وهي تبحث في عواصم العالم عن من يمنحها بعض الوقت للم شملها، يبدو انها قد استنفذت بطريقة مخجلة في موسكو، التي تلعن في سرها اللحظة التي فكرت ووجهت فيها دعوة الى الفصائل للاجتماع لديها.

ولا يقتصر الفشل الفصائلي في موسكو على الاختلاف في اصدار بيان ختامي في نهاية المشاورات، بل تعدى ذلك الى ما هو اسوأ حيث لا يوجد إتفاق بين الفصائل على إستكمال الحوار في القاهرة.

11 فصيلا لم يستطيعوا التقاط المواقف المتقدمة لروسيا تجاه قضيتنا الفلسطينية، وبدلا من استثمار تلك المواقف وتطويرها فأن الفصائل قدمت جرعة مراهقة سياسية سببت غضبا لروسيا تجلت في كلمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

في الحقيقة ان اداء الفصائل في موسكو كان مخجلا ومعيبا وانتهازيا ومثل قمة المراهقة والرعونة السياسية، كيف لا وقد اعطوا هذه الصورة السلبية امام دولة من المفترض الرهان عليها اذا ما كانت هناك نية جادة وحقيقة لمواجهة صفقة القرن التي تحضر ادارة ترامب لاطلاقها، وهي تحشد العرب قبل العجم والافرنج لمؤتمر وارسو الذي ستطلق منه اخر رصاصات تصفية القضية الفلسطينية.

كان متوقعا فشل الفصائل في موسكو، ولم يراهن احدا على نجاحها، ولذلك فأن الشعب الفلسطيني الذي يواجه في كل مكان الة القتل والموت الاسرائيلية لم يعد يكترث برحلات المصالحة الاستجمامية، وفي الحقيقة هو لا يريد سوى عدم رؤيتكم فلا تعودوا عليه.

نعم، لقد اصبحتم حمولة زائدة وعبء على اكتاف الشعب، بالامس كنتم تتسامرون في فنادق موسكو، واهل تل ارميدة وشارع الشهداء يواجهون بصدورهم العارية قطعان المستوطنين، وفي غزة اطفال وفتيات يشعلون الارض غضبا لكسر الحصار الذي التهم عمرهم واطفالهم وانتم تطيرون من عاصمة لاخرى على في درجات الهاي كلاس في الطائرات.

نعم، لقد اصبحتم حمولة زائدة على الشعب، الذي يدفع من عمره وجسده وقوت اطفاله ثمن بدلاتكم الايطالية، ورواتبكم الخيالية، وسياراتكم الفارهة، وسجائركم، ومشروبكم وطعامكم، اصبحتم حملة زائدة على الشعب الذي يحفر في الصخر ويدافع عن الارض ويموت ويسجن ويجرح، وانتم تراهنون على طاولات القمار السياسي بكل ذلك ..

انتم حمولة زائدة .. فاعتذروا للشعب ولا تعودوا لنا.