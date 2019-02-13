هاني المصري لـوطن: الفصائل قدمت هدية لمؤتمر وارسو.. وجهاد حرب: الشعب الضحية دائماً

رام الله- وطن: خرج البيان النهائي للحوار الفصائلي في العاصمة الروسية دون أن يشتمل على موافقة كافة الفصائل المتحاورة، حيث لم توقع حركتا حماس والجهاد على المسودة النهائية والمعدلة للحوار، بينما المتابع للصورة التي انتشرت للقيادي في حماس موسى أبو مرزوق والقيادي في فتح عزام الأحمد ينذر بأن ثمة نجاح ما حققه الحوار، لتتبدد هذه الأوهام أمام جملة من المعلومات المؤكدة حول ماهية الحوار، وتعميق حالة التأزم وعدم اتمام ملف المصالحة.

مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات" هاني المصري كتب على صفحته الفيسبوك، منشوراً يوضح فيه نتائج الحوار الفصائلي.

وطن تحدثت الى المصري، والذي قال إن قادة الفصائل المتحاورة في موسكو عادوا الى حال أسوأ مما كانوا عليه قبل اللقاء، مشدداً على أن النقطة الأكثر سوءاً في الأمر هو أننا كفلسطينيين أغضبنا الروس الذين كنا نعول عليهم في الوقوف معنا ضد صفقة القرن، أي أننا خسرنا ولم نربح شيء في هذه الجولة.

وأضاف المصري، أن قادة الفصائل قدموا هدية جاهزة لمؤتمر وارسو من خلال عدم اتفاقهم على برنامج سياسي موحد، وعدم انهاء ملف الانقسام الفلسطيني، الأمر الذي يعتبر هدية لمؤتمر واسو وضربة للشعب الفلسطيني الذي كان يأمل بتغييرات عقب جولة الحوار.

فيما أكد المحلل السياسي جهاد حرب خلال حديثه مع وطن على أن الفصائل الفلسطينية فشلت في الوصول لبرنامج سياسي موحد، كما أنهم طرفي الانقسام لا يملكون الارادة لانهاء ملف الانقسام.

وأضاف: فشل الفصائل في الاتفاق على برنامج سياسي موحد، معناه أن العقوبات ستتواصل على الشعب الفلسطيني وهو الضحية الدائمة.