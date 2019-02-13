من يحرض ضد من ..بعض القضاة ام وطن؟

رام الله - وطن: اتهم القاضي أيمن ظاهر وكالة وطن بالتحريض على القضاء، على خلفية نشر تقرير صحفي حول سجن مواطن من بيت لحم لمدة عام.

وقال ظاهر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، "على ضوء استفسار الكثير من الغيورين من أبناء شعبنا عن الحكم الصادر في الحبس لمدة سنة على متهم اهان وشتم الهيئة الحاكمة، فإن ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة وأخص بالذكر منها تقرير وطن قد شابه الخطأ وعدم نقل الحقيقة كما هي فعلاً كما فعلت ذلك للأسف وسائل إعلام أخرى انحازت بل وحرضت ضد القضاء فإنه من غير اللائق القول بأن هناك تنمر في استعمال تعسفي من قبل القضاء ومن غير المقبول القول من اعلامي أن قرار القاضي جافاه الصواب".

واضاف ظاهر "الآن وبعد أن عرضنا حقيقة ما حصل نجد أن ما ورد في تقرير وطن فيه من المغالطات والإساءة للقضاء والقاضي الذي تعرض للتهجم من المحكوم عليه أكثر من تهجم الاخير فنسبة الحكم الصادر بحق ذلك المتهم للقاضية الذي تعرضت للتتهجم ليس فقط غير دقيق بل هو كذب وافتراء وتزوير للحقائق، واجتزاء الأقوال أيضاً كان بغرض تشويه الصورة فضبط المحاكمة خير شاهد على ما حصل فالمحكوم عليه لم يقل للقاضية قبرتي اهلك فقط وانما أضاف الكثير بعد ان رفض ان يخرج فقال للقاضية أنت غير محترمة فلا يجوز للإعلام تشويه الحقيقة في حكم قضائي، ثم ان الإعلام وبالتحديد تقرير وطن لم يوضح للقارئ بان الحادثة مر عليها أكثر من عامين دون أن يكلف نفسه ذلك الشخص وذويه حتى تقديم الاعتذار لا نقول للقاضية وانما للمحكمة التي من واجب الجميع احترامها ، لم يرق لوطن ولمنظم التقرير ذكر هذه الحقائق لربما لا نعرف السبب من وراء ذلك لأنه ان كان هناك غاية من التعرض لأحكام القضاء بهذه الطريقة فتلك مصيبة تحتاج من الجميع التصدي لها."

ونقل مدير الاعلام في مجلس القضاء الاعلى فواز البرغوثي على صفحته ما كتبه القاضي ظاهر في تبني لروايته وهجومه على وطن.

ان وطن اذ تستغرب وتستهجن الهجوم عليها من قبل بعض الشخصيات القضائية، كالقاضي ظاهر ومدير الاعلام في مجلس القضاء الاعلى البرغوثي، والذي سبقه انتقادات من بعض الجهات في السلطة القضائية لعمل وسائل الاعلام، اذ توضح للجمهور حقيقة ما جرى، وهي ان وطن نشرت بصورة مهنية ودقيقة تفاصيل ما حدث في تقريرين منفصلين، لكن سعادة القاضي غفل عن ذلك وتجاهله.

فالتقرير الاول الذي نشره وطن كان بعنوان: "قبرتي أهلك اسمعيني" .. عبارة تسببت بحبس قائلها لعام كامل ببيت لحم/ وقد تم نقله عن اذاعة محلية في بيت لحم وقد اشرنا الى ذلك في نهاية التقرير، وهو يتضمن تصريحات نجل الرجل وشهادته لوسائل الاعلام عما جرى، اضافة الى تصريحات ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (للاطلاع اضغط هنا) ..

والتقرير الثاني الذي تجاهله القاضي ظاهر ولم يتطرق اليه في منشوره كان خصيصا لوطن التي اتصلت مع القاضي رياض عمرو الذي وضح لها تفاصيل ما جرى في المحكمة (للاطلاع اضغط هنا) وقد ذكر في الخبر جميع التفاصيل التي اوردها القاضي ظاهر في منشوره على الفيس بوك.

لقد حرصت وطن من باب المهنية وسماع كل الاقوال الاتصال على رئيس محكمة بيت لحم القاضي رياض عمرو لاخذ تعليق وتوضيح حيثيات ما جرى، وسماع وجهات نظر جميع الاطراف، لكن القاضي ظاهر تجاهل ذلك وهاجم وطن في منشوره، وبالتالي نتساءل الان: من هو المحرض وغير المهني الان، وطن ام من يحرض على وسيلة اعلام يشهد لها العدو قبل الصديق، وهي التي دفعت وتدفع ثمنا غاليا لحريه كلمتها .