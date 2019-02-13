شرطة بيت لحم تقبض على شخص صادر بحقه 15 أمر حبس

بيت لحم- وطن: ألقت شرطة محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، القبض على شخص فار من وجه العدالة منذ ثلاث سنوات.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن قسم التنفيذ القضائي بمركز شرطة تقوع بمحافظة بيت لحم، تمكن مساء اليوم من إلقاء القبض على مواطن من سكان المحافظة صادر بحقه 15 امر حبس بقيمة 45 الف شيقل وهو فار من وجه العدالة منذ ثلاث سنوات.

وأكد البيان أن الشرطة تعمل ليل نهار لمصلحة المواطن وفي سبيل تحصيل حقوقه من خلال تنفيذ أوامر الحبس وأوامر الإحضار وأوامر القضاء الصادرة بحق المخالفين للقانون.