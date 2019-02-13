مسؤولون أميركيون وإسرائيليون في وارسو لزيادة الضغط على ايران

وطن: اجتمع قادة أميركيون وإسرائيليون، اليوم الأربعاء، في وارسو لحضور مؤتمر يأملون أن يزيد الضغوط على إيران، فيما أعربت بريطانيا عن أملها في إحراز تقدم بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن.

ويرمي المؤتمر، الذي بدأ بعشاء في القلعة الملكية في مدينة وارسو القديمة، إلى تحقيق هدف غامض وهو دعم "السلام والأمن في الشرق الأوسط" وسط غياب ملحوظ لمسؤولين أوروبيين بارزين.

وسيتحدث نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أمام المؤتمر، لكن عددا قليلا من المسؤولين الاوروبيين البارزين قرروا تلبية دعوة بولندا.

فالمؤتمر الذي يستمر ليومين أخرج الانقسامات الى العلن، إذ قرر حلفاء أميركا الأوروبيون المشاركة بمستوى تمثيلي متدنٍ وسط عدم ارتياح من الدعوات الصارمة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني.

واعتبرت إيران المؤتمر فاشلا حتى قبل أن يبدأ.

وقال وزير خارجية إيران جواد ظريف خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران "إنه مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران".

وأضاف "أعتقد أن مؤتمر وارسو ولد ميتاً".

وقال بومبيو مساء الثلاثاء في مستهل زيارته لبولندا "هذا ائتلاف عالمي يجري بناؤه لتحقيق المهمة الهامة المتمثلة في الحد من المخاطر طويلة الأمد المتأتية من منطقة الشرق الأوسط".

وكانت بولندا التي استدعت سفيرها في طهران احتجاجاً، سعت إلى التأكيد بعد تصريح بومبيو على أن إيران ليست هي المحور الوحيد للمؤتمر.

ومن المرجح أن يلقي نتانياهو كلمة يهاجم فيها على إيران، وهو تعهد بمواصلة ضرب القوات الإيرانية إلى أن تغادر سوريا التي مزقتها الحرب ولم يستبعد توجيه ضربة عسكرية لتدمير البرنامج النووي لطهران.

وقال نتانياهو قبل أن يستقل الطائرة إلى وارسو "نحن نعمل كل يوم ضد

إيران ومساعيها لتعزيز وجودها في المنطقة".

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، لا بل وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية الشيعية.

لكن في ما عدا إسرائيل وخصوم إيران العرب وإدارة ترامب، ما زالت جميع الدول تقريباً تدعم الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ووافقت بموجبه إيران على إنهاء أنشطتها النووية الحساسة مقابل رفع العقوبات ذات الصلة عنها.

-خلاف بشأن "التهديدات نفسها" -

حتى حكومة بولندا اليمينية الحريصة على إرضاء الولايات المتحدة الأميركية نظراً لقلقها من روسيا، أعلنت صراحة دعمها للاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي يؤكد مفتشو الأمم المتحدة أن إيران ملتزمة به.

وقال وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش خلال المؤتمر الصحافي مع بومبيو إن "الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يرون نفس التهديدات في الشرق الاوسط، لكننا نختلف أحياناً حول طريقة حل هذه الأزمات".

وقال تشابوتوفيتش "ليس لدى الاتحاد الأوروبي ثقل سياسي كافٍ للتأثير حقاً على الوضع في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن على "جميع الدول الديموقراطية" أن تتعاون من أجل حل الأزمات التي طال أمدها في تلك المنطقة.

وقال نيد برايس، مستشار أوباما السابق والمسؤول الاستخباراتي، إن المؤتمر لن يفعل سوى إظهار عزلة إدارة ترامب لأن الأوروبيين رفضوا أن يشكلوا جزءاً من "تظاهرة حماسية مناهضة لإيران".

وقال برايس الذي يعمل الان ضمن جماعة ضغط "العمل الامني القومي" إن "المحرج في الأمر أن الإدارة الأميركية لا تجد حلفاء يؤيدون نهجها الداعي إلى ممارسة أقصى الضغوط" على إيران.

- محادثات حول اليمن -

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت هو الدبلوماسي الأوروبي الوحيد الذي سيمثل بلاده على هذا المستوى في وارسو، لكنه سيحضر أساساً لمناقشة الأزمة الإنسانية في اليمن الذي بات عدة ملايين من سكانه على حافة المجاعة.

يشارك هانت في اجتماع رباعي مساء الاربعاء مع بومبيو والسعودية والامارات العربية المتحدة اللتين تشنان حملة عسكرية كاسحة تدعمها الولايات المتحدة ضد المتمردين الحوثيين الذين يحظون بتأييد إيران.

وأعرب هانت عن أمله لتمديد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لسبعة أسابيع في مدينة الحديدة الساحلية.

وقال هانت "لدينا الآن فرصة لتحويل وقف إطلاق النار إلى طريق دائم نحو السلام ... ووقف أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وتابع "أحرزنا تقدما حقيقيا للتوصل إلى حل سياسي لكن هناك أيضا مسائل حقيقية بشأن الثقة بين الجانبين".

ولا تشارك روسيا في المؤتمر فيما تعقد في موازاته الخميس مباحثات في منتجع سوتشي بحضور الرئيس حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا التي يخطط ترامب لسحب القوات الأميركية منها.

وإلى وارسو، قالت تركيا إنها سترسل فقط موظفاً في سفارتها إلى المؤتمر الذي يشارك فيه حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المجموعات التي ستحضر بقوة منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في الخارج والتي سحبتها الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية في 2012.

وقد وثقت المنظمة علاقاتها مع المحافظين الأميركيين ومن بينهم عمدة نيويورك السابق رودي جولياني وهو أيضا محامي ترامب الخاص لكنه لا يمثل الحكومة الأميركية.

وقال جولياني في تجمع لنشطاء المنظمة في وارسو الأربعاء "لا يجب أن نقوم بأعمال تجارية مع بلد يدعم الإرهاب"، وتابع "يجب أن يتم نبذهم. هذا ما فعلناه مع دول مثل ذلك".

وأضاف "اعتقد أننا متحدون أننا نريد رؤية النظام يتغير في إيران، لكي يكون هناك نظام ديموقراطي. هذا قانوني".

"AFP"