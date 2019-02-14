5 أسرى بينهم 4 محكومون بالمؤبد يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن خمسة أسرى من الضفة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، أربعة منهم محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير فهد عبد الله محمد صوالحي من مخيم بلاطة في مدينة نابلس (36 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات بالإضافة إلى 50 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير محمود عطيه حسن صالح كليبي من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003 وأمضى 16 عامًا في السجون.

ومن مدينة الخليل، الأسير يحيى هاشم عبد الفتاح الهيموني (32 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008 وأمضى 11 أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير جعفر حمدي عبد السميع الزعتري (36 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008 وأمضى 11 أعوام في سجون الاحتلال.

الأسير رومل كامل عثمان العطاونة المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.