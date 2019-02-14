الاحتلال يتلف بسطات الباعة ويستولى على أخرى جنوب الخليل

وطن: أتلفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من بسطات الخضار والفواكه جنوب الخليل، واستولت على أخرى، بعد الاعتداء على أصحابها المزارعين بالضرب.

وأكدت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال أتلفت عددا من البسطات في منطقة عين الهجري على الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة الخليل مع جنوبها، ونكلت بهم، وأوقفت بسطات الباعة ومنعتهم من عرض منتجاتهم للبيع.

يذكر ان منطقة الهجري والدلبة التي تقع بالقرب من مخيم الفوار من اخصب الاراضي الزراعية في منطقة جنوب الخليل، وتعد سلة الخليل الغذائية، لكثرة عيون الماء فيها، وخصوبة أراضيها.