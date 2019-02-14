وطن: شركة بلو وإنجاز فلسطين توقعان اتفاقية تطوير وشراكة







رام الله - وقعت يوم أمس الأربعاء في رام الله اتفاقية تطوير وشراكة تقنية بين كل من مؤسسة إنجاز فلسطين ممثلة بمديرتها العامة السيدة رانيا قطينة، وشركة بلو للتقنية والتطوير ممثلة بمديرها العام السيد مهند الحاج يوسف. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الحضور الإلكتروني لمؤسسة انجاز فلسطين على الانترنت، بدءاً بتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، استحداث نظام التبرع المباشر عبر الانترنت من أي مكان في العالم، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من المزايا والتقنيات التي تسلط الضوء على دور المؤسسة وإنجازاتها من جهة، وتسهل التواصل مع الجمهور والعالم من جهة أخرى.

إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تطوع طاقم شركة بلو في برامج مؤسسة إنجاز فلسطين التي تهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للشّباب الفلسطيني عن طريق تقديم سلسلة دورات تعليمية اقتصادية ذات طابع عملي يُنفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع الخاص في المدارس والجامعات، ويتمّ من خلالها تأهيلُهم لدخول معترك الحياة وعالم الأعمال، كما توضح لهم عملياً كيفية تفعيل الثروة المعرفية وادارتها.

المديرة العامة للمؤسسة السيدة رانيا قطينة أكدت على أهمية مواكبة المؤسسة لأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال وأن اعتماد شركة بلو لهذه المهمة جاء بعد دراسة عميقة لمزودي هذه الخدمات في فلسطين، حيث أثبتت بلو من خلال تحليلها وعرضها الشامل والمميز، إضافة إلى خبرة الشركة وطاقمها في هذا المجال والتي تتجاوز الـ 12 عام.

من جانبه شكر السيد مهند الحاج يوسف المدير العام لشركة بلو – مؤسسة إنجاز فلسطين على ثقتهم وتعاونهم، وقال: "إنجاز فلسطين من المؤسسات التي نعتز بها وبقدرتها ومساهمتها الواضحة في تعزيز الفرص الاقتصادية للشّباب الفلسطيني بشكل عملي، وهذه الاتفاقية ستكون الخطوة الأولى في طريق النهوض التقني لإنجاز فلسطين لاطلاع العالم على قصص النجاح التي سطرتها وما زالت تسطرها المؤسسة".

يذكر أن (إنجاز فلسطين) هي مؤسسة فلسطينية مستقلة يديرها ويرعاها نُخبة من الشّركات الفلسطينية، وهي عضو في مؤسسة Junior Achievement Worldwide التي تستهدف ما يزيد عن 10 ملايين طالب في 126 دولة حول العالم. ورؤيتها تتمثل في المساهمة في تطوير وصقل المهارات والمعلومات لدى الشباب الفلسطيني في حقلي الاقتصاد وإدارة الأعمال، التي من شأنها تعزيز فرصهم للدخول في سوق العمل إما كموظفين وموظفات أو كأرباب عمل مؤهلين.