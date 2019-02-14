الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل نادر حجازي مجددا

وطن: أجَّلت محكمة "سالم" العسكرية محاكمة الأسير الطفل نادر ساهر حجازي (13 عامًا) من سكان بلدة روجيب شرق مدينة نابلس ، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى"، الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الطفل حجازي مطلع الشهر الجاري، بعد اقتحام منزل عائلته وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى مركز تحقيق الجلمة.

وأضاف المكتب وجهت مخابرات الاحتلال للطفل حجازي تهمة إلقاء حجارة على دوريات الاحتلال، رغم أنه لا يتجاوز 13 عاماً من عمره، ولم تسمح لأحد من أفراد عائلته بحضور التحقيق كما تنص القوانين، كونه صغير في السن، ومددت اعتقاله ثلاث مرات، بحجة استكمال التحقيق معه.