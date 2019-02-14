الصحة العالمية: الهواتف الذكية تهدد مليار شخص بفقدان السمع

وطن: حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن نحو 1.1 مليار شخص في العالم عرضة لفقدان أسماعهم، جراء التعرض للأصوات العالية المنبعثة من سماعات الهواتف الذكية.

وقالت المنظمة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إن "التعرّض لأصوات صاخبة ولفترات طويلة من خلال سماعات الهواتف يعرض نصف سكان العالم ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و35 عامًا لفقدان السمع".

ودعت المنظمة الشركات المنتجة للهواتف الذكية إلى تطوير برمجيات تتحكم في مستوى الصوت تلقائيًا، عندما يرتفع عن الحد الضار للسمع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في البيان، "هذا المعيار الجديد سيحمي المستخدمين الصغار لهذه الأجهزة".

وأضاف: "عليهم أن يدركوا أنهم إذا فقدوا سمعهم، لن يرتد إليهم مرة أخرى".

ويقول خبراء الأمم المتحدة إنه من الممكن بالفعل منع حدوث حوالي نصف حالات فقدان السمع من خلال تدابير الصحة العامة والتوجيهات.

وتأتي هذه الإرشادات الصحية وتوصياتها قبل أقل من ثلاثة أسابيع من اليوم العالمي للسمع، الموافق الثالث من مارس في كل عام.