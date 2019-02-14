محكمة الاحتلال تصدر قراراً بمنع دفن الشهيدة مبارك بمقابر الأرقام

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العليا اليوم الخميس قرارا يقضي بمنع دفن الشهيدة الفتاة سماح مبارك في مقابر الأرقام.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود أنه قدم التماسا لمحكمة الاحتلال العليا اليوم للمطالبة بتسليم جثمانها لذويها.

وأشار المحامي أن المحكمة أصدرت قرارً يقضي بمنع الجيش والشرطة من دفنها في مقابر الأرقام لحين عقد الجلسة والتي عينت عصر الاثنين القادم للبت بالالتماس المقدم.

واستشهدت الفتاة سماح مبارك نهاية الشهر الماضي برصاص جنود الاحتلال عند حاجز زعيم شرق مدينة القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.