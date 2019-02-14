الاحتلال يرفض زيارة ممثلي مجلس الأمن لفلسطين

وطن- وكالات: ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة وكالة "فرانس برس"، أمس الأربعاء، أن دولة الاحتلال رفضت فكرة زيارة مقبلة لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الشرق الأوسط تشمل زيارة إلى الأراضي الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي قوله إن" الإسرائيليين قالوا لا لمثل هذه الزيارة"، فيما أعلن آخر في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن أن الولايات المتحدة لم تحتج حتى للاعتراض.

وأوضحت أن ذلك تم خلال اللقاء المخصص لمناقشة قرار "إسرائيل" إنهاء عمل المراقبين الدوليين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، نهاية كانون الثاني/ يناير.

فيما قال منصور العتيبي سفير الكويت الدولة العضو غير الدائمة العضوية، للصحافيين: "نحتاج إلى إجماع لتنظيم مثل هذه الزيارة لمجلس الأمن والأعضاء الـ 15".

بدورها، قالت غينيا الاستوائية التي تتولى في فبراير/ شباط الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، "ما زلنا نعمل حول الموضوع".

وقدمت رئاسة المجلس خلال الاجتماع، عرضاً لما أجرته من لقاءات مع الفلسطينيين والإسرائيليين بعد اجتماع مغلق أول للمجلس قبل أسبوع حول وقع القرار الإسرائيلي في الخليل، بحسب دبلوماسيين.

وخلال هذا اللقاء الأول، سجل المجلس دعم واشنطن التام لموقف "إسرائيل" لإنهاء مهمة المراقبين الدوليين، واختتم الاجتماع بطلب بسيط للرئاسة بالتواصل مع الجانبين للاستماع إليهما ونقل ردود فعل أعضاء المجلس.

وكانت بريطانيا حركت مجدداً خلال الاجتماع الأول قبل أسبوع، مسألة زيارة محتملة لمجلس الأمن إلى الشرق الأوسط، وهو اقتراح دعمته إندونيسيا وجنوب أفريقيا وألمانيا ودول غير دائمة العضوية.