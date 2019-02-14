والدة الشهيد صالح.. الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة سهير البرغوثي للمرة الرابعة

رام الله- وطن: قال نادي الأسير، إن محكمة الاحتلال أرجأت مساء اليوم الخميس، اصدار قرار بشأن قضية الأسيرة سهير البرغوثي والدة الشهيد صالح وذلك حتى يوم الأحد المقبل، وبذلك تبقي على اعتقالها حتى البت في القضية، وذلك للمرة الرابعة.

وكانت محكمة الاحتلال قد عقدت بالأمس جلسة بشأن استئناف نيابة الاحتلال على قرارها القاضي بالإفراج عن الأسيرة البرغوثي بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف شيقل، إلا أنها لم تصدر قرار وأرجأته حتى اليوم.

علماً أن المحكمة أصدرت قرارين بالإفراج عنها بكفالة مالية، وجمدت تنفيذهما بطلب من نيابة الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة البرغوثي في تاريخ الخامس من شباط الجاري. كما وتواصل اعتقال زوجها عمر ونجلها عاصم.