الخليل: الصحة توقف مصنعين عن العمل لافتقارها للشروط الصحية

رام الله- وطن: أوقفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مصنعين عن العمل في مدينة الخليل، لعدم توفر الشروط الصحية والبيئية المطلوبة لمزاولة العمل فيهما.

وفي بيان لها، أفادت الوزارة أنه تم إتلاف نصف طن من الألبان والمخللات، منتهية الصلاحية، في المصنعين.

وبينت أن مديرية صحة الخليل أجرت اليوم جولة تفقدية لعدد من المطاعم والمخابز والمحال التجارية للتأكد من شروط السلامة الغذائية والصحية فيها.

وتقول الوزارة إنها تعمل بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشأت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية.