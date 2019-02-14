"يلا نشوف فيلم".. مؤسسة "شاشات" تعرض 4 أفلام سينمائية في مخيم الجلزون

رام الله- وطن: نظمت مؤسسة "شاشات سينما المرأة" وبالشراكة مع جمعية التنمية النفسية والإجتماعية في مخيم الجلزون، 4 عروض سينمائية ضمن مشروع "يلاّ نشوف فيلم"، حيث تم عرض فيلم "الصبايا والبحر" وفيلم "الحالة تعبانة" إضافة إلى فيلمين أخرين في مؤسسات المجتمع المحلي داخل المخيم.

وحضر العروض عدداً من الاطفال من مختلف الفئات العمرية، ومع نهاية كل فيلم كان يتم مناقشة الأطفال في بعض الجوانب والمحاور التي ركز عليها الفيلم، وكان من أهم المحاور التي ركزت عليها الافلام الأربعة هي محور العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية، والحق في حرية الحركة والحق في التنقل، إضافة إلى محور الحق في الابداع وخلق البدائل.

وعبر الأطفال عن فرحتهم في هذه العروض ومشاهدة الأفلام برفقة أصدقائهم، وتعليقاً على فيلم "الصبايا والبحر" والذي تم عرضه في مبنى نادي الطفل الفلسطيني في المخيم، قالت الطفلة فاطمة محمد أنها عاشت تجربة الفيلم حين منع جنود الاحتلال رحلة كانت مشاركة بها للدخول إلى الأراضي المحتلة وزيارة البحر، وقالت "قمنا عدنا وتوجهنا إلى مسبح بيرزيت واستمتعنا كثيراً"، ويأتي ذلك تأكيداً على مبدأ القدرة على خلق البدائل الإبداعية وان يكون لدينا ارادة التحدي حتى نتمكن من الإستمرار بالحياة وتحقيق اهدافنا المشروعة .

وتطرق مُيسر النشاط خالد حسين مع نهاية فيلم "الصبايا والبحر" إلى الحق في حرية الحركة والتنقل والمعترف به في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

ومع نهاية العروض السينمائية في مخيم الجلزون أوصت جمعية التنمية النفسية والاجتماعية بالإستمرار في تقديم عروض الأفلام الفلسطينية القصيرة التي تعالج هموم وقضايا المواطنين.

يذكر أن هذه النشاطات تديرها مؤسسة "شاشات سينما المرأة " بالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات غزة" وجمعية "عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة" بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من CFD السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.