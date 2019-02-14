فيديو.. إصابات إثر إطلاق الاحتلال النار تجاه الشبان شرق رفح

وطن: أصيب عدد من الشبان، بشظايا الرصاص، والاختناق بالغاز، إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، النار تجاههم في مخيم العودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر بأن عدداً كبيراً من الشبان تجمعوا في مخيم العودة شرق رفح لبدء فعاليات الإرباك الليلي قرب السياج الزائل، مشيرة إلى أن الشبان ألقوا بعض القنابل المتفجرة تجاه قوات الاحتلال.

يذكر أن الارباك الليلي أعيد تفعيله قرب السياج الفاصل على طول الحدود الشرقية من شمال بيت حانون حتى رفح جنوباً، لعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالتفاهمات التي جرت بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية وقطرية وأممية.