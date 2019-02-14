وفد تطبيعي يقدم التعازي في مقتل مستوطنة إسرائيلية.. و القوى الوطنية: هذا السلوك عار وخيانة

وطن: ردا على مشاركة فلسطينيين في تقديم التعزية بمقتل مستوطنة إسرائيلية من مستوطنة "تكواع"، أول أمس الثلاثاء، قررت القوى الوطنية في قرية حوسان، رفع الغطاء عن المشاركين، واصفة سلوكهم بالخيانة والعار.

وفي بيان مشترك لحركة فتح وحزب الشعب والجبهة الشعبية في قرية حوسان ببيت لحم، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات ضد كل من تسول له نفسه الانجرار وراء مخططات الاحتلال، ودعت لرفع الغطاء عن كل من شارك في تقديم التعزية بالمستوطنة التي قتلت قبل أيام في احراش القدس، وهي من مستوطنة "تكواع"، المقامة على أراضي بيت لحم.

وكانت عائلة السباتين في بلدة حوسان أعلنت "رفع الغطاء العشائري عن الوفد التطبيعي الذي زار مستوطنة تكواع للمشاركة في التعزية بالمستوطنة الإسرائيلية".

وحسب وسائل إعلام عبرية، قدم وفد فلسطيني من مدينة بيت لحم وعدد من الاسرائيليين التعازي بمقتل المستوطنة.

ونقل الإعلام العبري عن زياد سباتين، أحد أعضاء الوفد، "نعتقد أن الطريق العنيف لا يجلب سوى العنف."

وقال سباتين لمحطة 103FM الاسرائيلية "لا يوجد دين في العالم يدعم هذا النوع من الفعل".

وكان من ضمن الوفد الفلسطيني المعزي بالمجندة المستوطنة زياد وابن عمه راجي الذي قال للمحطة العبرية إن ذهابهم للمستوطنة كان من أجل تقديم العزاء مع "الاصدقاء الاسرائيليين."

وأشار راجي إلى أن 10 نشطاء فلسطينيين شاركوا في الزيارة، وكانوا من حوسان ووادي فوكين ورام الله وبيت لحم.