جنين: الشرطة تكشف ملابسات أربع قضايا تهديد وتشهير وابتزاز عبر موقع فيسبوك

جنين -وطن: كشفت الشرطة، اليوم الخميس، ملابسات أربع قضايا تهديد وتشهير وابتزاز طالت 4 مواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " في جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على 4 شكاوى منفصلة تقدم بها ثلاثة مواطنين ومواطنة من سكان مدينة جنين لفرع المباحث العامة حول قيام مجهول بإرسال رسائل تنوعت ما بين التهديد والتشهير والابتزاز لكل منهم عبر حساباتهم على موقع الفيس بوك .

وأضاف البيان، أنه وبعد جمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بـ 4 أشخاص من سكان المدينة وتم إلقاء القبض عليهم .

وأكد البيان، بأنه تمت إحالة المشتبه بهم الأربعة إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.