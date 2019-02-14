الشرطة تقبض على شخص متهم بارتكاب 12 قضية سرقة بضواحي القدس

القدس- وطن: القت الشرطة اليوم الخميس، القبض على شخص متهم بالاشتراك بارتكاب 12 قضية سرقة منازل ومحال تجارية واعمال تخريب لممتلكات خاصة وعامة في محافظتي ضواحي القدس ورام الله والبيرة.

وذكـر بيان لإدارة العلاقــات العامــة والإعلام بالشرطـة، ان العقيد حقوقي مأمون فحماوي مدير شرطة ضواحي القدس أكد ان شرطة المباحث العامة كشفت ملابسات 12 قضية سرقة ارتكبت في محافظتي رام الله والبيرة وضواحي القدس، وتمكنت من القاء القبض على شخص متورط بارتكابها بالاشتراك مع آخرين.

وأضاف البيان، أن الشرطة تلقت شكوى من مواطنة مسنة، مفادها قيام اشخاص مجهولين بالدخول الى منزلها في بلدة القبيبة شمال القدس، وقاموا بتربيطها وتهديدها بالقتل لمعرفة ان كان لديها مصاغ ذهبي، وقاموا بتفتيش منزلها وسرقة بعض المحتويات، وعلى الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، حيث تم الاشتباه بأحد الأشخاص وتم إلقاء القبض عليه وبسماع أقواله أفاد بقيامه وآخرين بالاشتراك في 12 قضية سرقة مبالغ مالية ومعدات كهربائية وهواتف من منازل مواطنين وسرقة بضاعة من محال تجارية والقيام بأعمال تخريب منها تكسير زجاج مدرسة القبيبة الأساسية وحرق مركبة مواطن وتقطيع أشجار لمواطنين في بدو والقبيبة وتخريب إنارة الشوارع في قرية القبيبة وسرقة منزل في المصايف في رام الله، وكسر زجاج 6 سيارات لمواطنين في رام الله وسرقة أغراض منها كذلك سرقة خزائن من محل تجاري في الارسال رام الله وسرقة سبع شاشات تلفزيون من منزل في المصيون رام الله.

وأكد البيان، توقيف المشتبه به واحالته الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.