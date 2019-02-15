بالأمس وطن واليوم جموع الصحفيين.. قاض يشبّه الصحفيين بالعاهرات.. ما هكذا يورد العدل

كما كان متوقعا، ليست وكالة وطن وحدها من اتهمت بالتحريض ضد القضاء، بل إن الجسم الصحفي بات يواجه هذه التهمة العجيبة، من أحد القضاة، لا، بل والأخطر المقارنة بين الصحفيين والعاهرات، في سابقة خطيرة، من قاض يفترض أن ينشر العدل لا أن يوزع تهما.

ولربما، واستنادا لما يقوله ذلك القاضي، أن يدق مطرقته يوما ليحكم بسجن صحفي أو تغريمه، مثلما استسهل توزيع التهم ونشر التحريض من خلال صفحته عبر فيسبوك.

والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي منا، عن موقف الصحفي، أيا كانت آراؤه واتجاهاته، عندما يمثل في أي قضية، كبرت أم صغرت، فسيصبح أمام ذلك القاضي، عدوا، مجرما، بل وعاهرا كما وصفه فيما كتب، فالحكم إذن جاهز سلفا، لأن ميزان العدالة لديه مختل أصلا.

نعم، لنفترض أن صحفيا أو صحفية قادهم القدر للمثول امام ذلك القاضي في قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، فمن المؤكد ان كفته لن ترجح أبدا، والقاضي- صاحب المنشور- لا يرى امامه سوى مجرم او عاهر.

بالأمس تساءلت وطن، "من يحرض ضد من.. بعض القضاة ام وطن"، والظاهر أن القاضي المذكور أجاب نفسه بنفسه، فهو الذي جعل من الصحفي الخصم بل والعدو، وجعل من نفسه خصما وحكما بقرارات جاهزة.

ومن الواضح جدا، أن عينا واحدة هي التي تقرأ ما تكتبه وطن، لتصدر أحكامها المسبقة، برغم حرص وطن، وكما تعود عليها القراء والجمهور، على البحث عن الحقيقة، بمهنية وموضوعية وصدق.