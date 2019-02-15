اجواء شديدة البرودة وامطار ليلاً

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة امطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية وتمتد الامطار خلال ساعات الليل المتأخرة الى بقية المناطق والأمطار قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا باردة الى شديدة البرودة زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج.

وغدا السبت، يستمر الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .

والأحد، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال ايام تأثير المنخفض من خطر:

1- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

2 - شدة سرعة الرياح 3 - تدني مدى الرؤيا الأفقية. 4 - خطر التزحلق على الطرقات.

