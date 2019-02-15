قبيل مسيرة العودة الـ47..الاحتلال يرفع مستوى التأهب على حدود غزة

وطن: أفادت وسائل اعلام عبرية مساء أمس الخميس، بصدور تعليمات لجنود الاحتلال في غلاف غزة برفع مستوى التأهب والجهوزية لاحتمال ارتفاع نسبة التوترات اليوم الجمعة.

و بحسب موقع "حدشوت 24" العبري، فقد صدرت تعليمات للجنود بالتعامل بإطلاق النار مباشرة على أي شخص يحاول قطع السياج أو إلقاء عبوات متفجرة.

و دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة اليوم للمشاركة الواسعة والحاشدة في الجمعة الـ47 من فعالیات مسیرة العودة، والتي حملت عنوان "غزة عصیة على الانفصال والانكسار"، على الحدود الشرقیة لقطاع غزة.