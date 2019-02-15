هنية لا يزال في القاهرة ويبحث الافراج عن 4 مختطفين في مصر

غزة- وطن: قالت صحيفة الاخبار اللبنانية، اليوم الجمعة، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لا يزال في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن "سبب بقاء هنية حتى الآن (أكثر من أسبوعين) هو أنه يجري مباحثات حول المختطفين الأربعة التي تقول مصر أنهم تابعين للذراع العسكري للحركة كتائب القسام، بعدما اعترفت جهات مصرية بأنهم أحياء، نافية ما أشيع عن موت أحدهم".

وبينما يستند هنية في إصراره إلى وعد سابق من المخابرات المصرية، فإن مصادر أخرى تشير إلى أن المشكلة لدى القاهرة رفضها الاعتراف بوجود المختطفين الأربعة (منذ 2015) لديها، لما سيسببه ذلك من إحراج، رغم أن الحركة قدمت "تخريجاً" للقضية، عبر إعلان الأمن المصري أنه استطاع إنقاذهم من أيدي "ولاية سيناء" التي سبق أن اتهمتها جهات رسمية بذلك.

أما بشأن الجلسات الأخيرة بين وفد حماس والمصريين في القاهرة، فاتفق على "إجراءات جديدة تشمل توسعة التجارة مع مصر وزيادة حصة غزة من الكهرباء المصرية" التي هي صفر ميغاوات منذ شهور.