نتنياهو زار سراً أربعة دول عربية

وطن- وكالات: كشفت القناة العبرية الثانية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زار العام الماضي بشكل سري أربع دول عربية، لا تقيم علاقات مع "إسرائيل".

ونقلت القناة عن نتنياهو قوله قبيل عودته من مؤتمر "وارسو" في بولندا، إنه قام بزيارة 4 دول عربية، بشكل سري، لا تربطها علاقات رسمية مع "إسرائيل"، دون أن يكشف عنها.

ووعد نتنياهو، بأن يكون هناك تطور كبير في العلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية، في المستقبل القريب، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الموساد" الإسرائيلي، أحبط 4 محاولات إيرانية، لتنفيذ عمليات تفجيرية في 5 دول أوروبية.

وترتبط إسرائيل بعلاقات دبلوماسية مع الأردن ومصر فقط بموجب اتفاقين للسلام، وكانت تحرص دائما على إخفاء أسماء الدول العربية التي تقيم علاقات سياسية واقتصادية أو أمنية معها، لكن نتنياهو أكد عدة مرات مؤخرا وجود نية حقيقية من دول عربية للدخول بعلاقات رسمية ومكشوفة مع "إسرائيل".

(عربي21)