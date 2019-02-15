ألمانيا تقدم 21 مليون دولار لإعادة إعمار مخيم نهر البارد

وطن- وكالات: أعلنت السفارة الألمانية والبنك الألماني للتنمية (KFW) مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم نهر البارد، عن مساهمة جديدة قدمها البنك الألماني لإعادة إعمار المخيم بقيمة 21 مليون يورو.

وقال السفير الألماني "بيرغلين" في تصريح صحفي: "أن يخسر شخص بيته هو من أصعب التجارب في الحياة".

وأضاف أن "ألمانيا تريد بناء مستقبل أفضل لجميع المتضررين من النزاع في مخيم نهر البارد، لذلك نحن لا نستثمر فقط في إعادة إعمار المساكن بل أيضاً في المحلات والمؤسسات التجارية الصغيرة لتحفيز الاقتصاد المحلي".

ونوه إلى أن "سد العجز من التمويل لإعادة الإعمار لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا، ونحن سنشجع الجهات المانحة الأخرى على زيادة مساهماتها".