الاحتلال أخطره سابقاً.. عبد الله جبارين يهدم مخزناً زراعياً له في أم الفحم

القدس- وطن: قام أحد سكان مدينة أم الفحم بهدم ذاتي لمخزن زراعي، صباح اليوم الجمعة، بعدما أقامه بألواح من الصفيح في أراضي الروحة، وذلك إثر تلقيه إخطارا بالهدم من لجنة التخطيط والبناء.

وبحسب الإخطار الذي وجده صاحب المخزن، عبد الله نهاد جبارين، أول من أمس الأربعاء، ملصقا على المخزن فإنه في حال لم يهدم المبنى ذاتيا خلال 48 ساعة، ستقوم سلطات الاحتلال بهدمه، وتغريمه بتكاليف الهدم.

وقال جبارين إنه استخدم المبنى كمخزن للمواد الزراعية، بعدما أقامه قبل عام وعدة أشهر.

(عرب48)