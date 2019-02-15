السعودية شاركت في "وارسو" ثم قالت: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية!
15.02.2019 12:42 PM
وطن- وكالات: قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن موقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية.
واضاف الجبير خلال تغريدة على صفحته على موقع تويتر: "حضرت مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الاوسط ، وأجمع الجميع بأن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الايراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة" بحسب زعمه.
وتابع: تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية.