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السعودية شاركت في "وارسو" ثم قالت: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية!

15.02.2019 12:42 PM
السعودية شاركت في &quot;وارسو&quot; ثم قالت: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية!

وطن- وكالات: قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن موقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية.

واضاف الجبير خلال تغريدة على صفحته على موقع تويتر: "حضرت مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الاوسط ، وأجمع الجميع بأن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الايراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة" بحسب زعمه.

وتابع: تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية.

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