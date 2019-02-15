"زيكيم" إحداهن.. الاحتلال يستعد لإخلاء 4 قواعد عسكرية على حدود غزة

القدس- وطن: كشفت وسائل إعلام عبرية مساء أمس الخميس، أن جيش الاحتلال يستعد لإخلاء قاعدة "زيكيم" العسكرية على الحدود البحرية شمال قطاع غزة.

وذكر موقع "كلكلست" العبري، أن وزارة الجيش بصدد إخلاء عدد من القواعد العسكرية والمنشئآت الأمنية المنتشرة على طول الخط الساحلي من الشمال حتى الجنوب.

ووفقا للموقع فسيتم إخلاء عدد من القواعد العسكرية مثل قاعدة زيكيم، وبلماخيم وعتلين ومعهد داود لصالح استغلال الأراضي ذات القيمة الجمالية العالية لأغراض البناء والإسكان في ظل الاكتظاظ الكبير في "تل أبيب".

ويدور الحديث عن قواعد عسكرية تصل مساحتها إلى عشرات ألاف الدونمات تُقدر قيمتها المالية بعشرات مليارات الشواقل، حيث تنتشر بعض هذه القواعد على أجمل شواطئ فلسطين المحتلة، مثل قاعدة بلماخيم الجوية وخليج قاعدة عتليت.