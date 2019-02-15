فيديو| إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في عوريف

نابلس- وطن: أصيب مجموعة من المواطنين، اليوم الجمعة، بالاختناق ورصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في عوريف جنوب نابلس.

وقال مراسلنا إن إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في عوريف، خلال مواجهات مع الاحتلال.

وأشار الى أن الاحتلال ومستوطنية يواصلون لليوم الثاني على التوالي استهداف القرية، حيث شهد أمس اعتداء للمستوطنين ضد سكان القرية الذين تصدوا لهم، فيما عمل جيش الاحتلال على تجريف اراضي شرق القرية، ووضعت سواتر ترابية في مناطق مصنفة "ب".

وكانت مصادر محلية أشارت صباح اليوم، ان اعمال التجريف تمت بالقرب من خزان المياه للقرية ومدرسة عوريف، وذلك بهدف تسهيل اقتحام المستوطنين والجيش من مستوطنة "يتسهار"، الأمر الذي يحرم أصحاب تلك الأراضي من دخول اراضيهم التي تقدر بـ200 دونم.