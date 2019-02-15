جيش الاحتلال يأمر جنوده باستهداف متظاهري غزة ويحذرهم من تعرضهم للقنص

وطن: أعطت قيادة جيش الاحتلال الضوء الأخضر لجنودها لاطلاق النار مباشرة على المتظاهرين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار عند سياج غزة.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن قيادة الجيش فوضت إلى الجنود الإسرائيليين إطلاق النار مباشرة على الجزء العلوي، محذرة جنودها من احتمالات تعرضهم لعمليات قنص أو استهداف مباشر.

ويستعد أهالي قطاع غزة عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ 47 تحت عنوان "غزة عصية على الانكسار" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 آذار/ مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" بمخيمات العودة، مؤكدّة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكّدة على سلمية المسيرة وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها، وهي حماية حق الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام.