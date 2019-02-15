فلسطين تحصد برونزية في البطولة العربية الرابعة للملاكمة للشباب في القاهرة

رام الله- وطن: توج الملاكم عز الدين العفوري بميدالية برونزية خلال مشاركته في البطولة العربية الرابعة للملاكمة للشباب، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس الاتحاد فوزي العصافرة، المتواجد في القاهرة لحضور الاجتماع التنفيذي للاتحاد العربي للملاكمة، إن العفوري تمكن من الحصول على ميدالية برونزية عن وزن 75 كيلو غراما، خلال مشاركته التي أتت ضمن وفد الاتحاد الفلسطيني للملاكمة، والمكون من ملاكمين اثنين.

وأوضح أن الملاكم يوسف أبو دهيم، الذي نافس على وزن 52 كيلو، قدم أداء مشرفا وودع المنافسات، في مشاركته العربية الأولى.

وأكد العصافرة أن سعادتنا بهذا الإنجاز لم تكتمل بسبب عدم قدرة وفد المحافظات الجنوبية من السفر والمشاركة في هذه البطولة، بسبب المعوقات الكبيرة التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أوضح المدير الفني للمنتخب نادر الجيوسي أن أهمية هذه المشاركة تكمن بالفرصة التي أتيحت لكل من العفوري وأبو دهيم للمشاركة في بطولة دولية، والاحتكاك مع ملاكمين من عدة دول عربية، من خلال المعسكر التدريبي الذي استمر على هامش البطولة بعد خروجهما من التصفيات.

وقال: "كان لوجود الملاكم أحمد حرارة ومتابعته وإشرافه على الملاكمين الشباب الأثر الكبير، حيث قام حرارة بدور المشرف والمدرب واستطاع أن يؤمن للملاكمين كل ما يحتاجونه خاصة في ظل عدم قدرة الاتحاد على إرسال طاقم تدريبي وإداري أكبر".

من جانبه، عبر حرارة، المقيم في مصر لإكمال دراسته العليا في مجال رياضة الملاكمة وأقرب المرشحين للمنافسة في بطولة العرب للرجال في السودان وبطولة آسيا في تايلاند، عن فخره وسعادته باستقبال أبناء بلده وشركاء اللعبة، مضيفا: "أتمنى المزيد من التقدم للاعبين في المشاركات القادمة، وسعدت جدا بمعرفتكم فأنتم بالفعل أبطال".

وعقد العصافرة عدة لقاءات مع الاتحادات العربية على هامش البطولة، بالإضافة إلى الاجتماع المركزي الذي بحث كافة الأنشطة للعام 2019، بهدف تحديد الرزنامة العربية للملاكمة بناء على رزنامة الاتحادين الآسيوي والإفريقي بالتزامن مع الاتحاد الدولي.