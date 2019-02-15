إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

رام الله- وطن: أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق شديد، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة بلعين الأسبوعية، التي انطلقت عقب صلاة اليوم الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون في الجهة الجنوبية منها.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين من أهالي القرية، ونشطاء سلام اسرائيليين، ومتضامنين أجانب، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وندد المشاركون في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، بمؤتمر وارسو وما تسمى "صفقة القرن"، حيث رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.