إصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات العودة في غزة

غزة- وطن: أصيب مواطنان بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الشريط الحدودي شرق القطاع أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرات التي تجري شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع، ومخيم البريج وسطه، وخان يونس ورفح جنوبه، ما أدى لإصابة مواطنين حتى اللحظة، بالرصاص الحي.