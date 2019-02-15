في مرحله العهر والتصهين العربي الرسمي .... لا خجل

رام الله - وطن - كتب رئيس التحرير: صدق الشاعر العراقي مظفر النواب حين قال ذات يوم :

"سنصبح نحن يهود التاريخ

ونعوي في الصحراء بلا مأوى

هل وطن تحكمه الأفخاذ الملكية ؟

هذا وطن أم مبغى ؟"

نعم مبغى من نوع اخر يا مظفر، تمارس فيه الافخاذ الملكية العربانية القوادة دون خجل، فنجدها تتراكض لتلبية الاوامر الامريكية، فتأتي براميل النفط المنتفخة صاغرة ذليلة الى وارسو، للقاء نتنياهو لعلها تكسب ودا يبقي على كراسيها، فـ"من باع فلسطين وأثرى بالله سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام ومائدة الدول الكبرى ؟"

حضرت السعودية الى وارسو، وجرت من خلفها بقية الدول العربية التي تدور في فلك ريالاتها، كيف لا والعنوان بيع فلسطين في مزاد الحرب والتحريض على ايران، والعراب كما في كل مرة رجل الكابوي الامريكي القادم على حصانه وفي يده مسدسه، والبيع كله لكلمة السر نتنياهو الذي غسل دماء الفلسطينيين عن يديه بماء زمزم، وجاء ليحاضر بالسلام والعفة.

حضرت السعودية وجلست واجلست العربان على طاولة نتنياهو، فها هو وزير الخارجية اليمن واليمن براء من دناسته خالد اليماني الذي تدعمه السعودية وشنت حرب ايادة على شعب اليمن من اجل الابقاء عليه كاداة لها في صنعاء، يجلس الى يسار نتنياهو ويقدم له المايكروفون الخاص به ليتحدث، بينما برميل النفط البحريني يقول في السر امام نتنياهو ان مواجهة ايران اهم من القضية الفلسطينية، افلا تبت يداك، يا حفيد ابا لهب .

وكالسيد الذي يداعب كلبه ويربت عليه حين يجيد صنعا او يصطاد فريسة، لم يتأخر موقف السيد الامريكي كثيرا فقال مبعوث الادارة الامريكية لعملية السلام في الشرق الاوسط جيسون غرينبلات "انها لحظة تشرح القلب، لم يكن ميكروفون نتنياهو يعمل فقام وزير الخارجية اليمني باقراضه ميكرفونه".

اذا اجتمعت السعودية والامارات والبحرين وبيدق السعودية اليمني على طاولة واحدة مع نتنياهو كما قال وزير الخارجية الامريكي بومبيو وتبادلوا وجبات الطعام سوية ووجهات النظر، وربما هدايا عيد الحب في 14 شباط، بعد ساعات من تسلل وزير الخارجية العماني يوسف العثمان كاللص او كبائعة الليل الى موقف السيارات للصعود الى غرفة نتنياهو في الفندق الذي يقيم به في وارسو، ليقول بما معناه ان القضية الفلسطيينة من الماضي وهناك بعض العالقين في ذلك الماضي.

يومان في وارسو، كان لا بد منهما لكي تظهر العلاقة الخليجية الاسرائيلية من السر الى العلن، وليعلن نتنياهو انه التقى بالجبير السعودي، بينما ترى الولايات المتحدة على لسان نائب ترامب بالمؤتمر حقبة جديدة انطلقت في المنطقة.

وليس غريبا ان تكون ضحية الحقبة الجديدة فلسطين وخيانة ما تبقها منها، ولعل الزمن يعود ولو بعد الفي عام، فحين قال نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس ان وزراء خارجية السعودية والامارات والبحرين كسروا الخبر سوية مع نتنياهو، تولد في الاذهان صورة المسيح حين كسر الخبز مع حوارييه قبل ليلة واحدة من وشاية يهوذا الاسخريوطي به وخيانته له... في مشهد سينمائي كان قد اختصره قبل ذلك الشاعر نزار قباني بالقول:

إنّ المشهدَ سينمائيٌّ حقًّا

فثمَّةَ دولةٌ من أقاصي الخليج

لمْ يسبقْ لهَا أن جرح إصبعَها

في أيَّةِ حربٍ مع إسرائيل

تتبرَّع بكتابةِ أوّل رسالةِ غزلٍ مكشوفٍ إليها

قبلَ عيد فالنتاين بوقتٍ طويل