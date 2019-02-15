نتنياهو يزور موسكو لبحث التواجد الايراني في سوريا

وطن: يسعى رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس المقبل، في موسكو، إلى الإصرار على طرد القوات الإيرانيّة من مناطق تعهدت روسيا بإخلائها، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسميّة ("كان")، مساء اليوم، الجمعة.

ووفقًا للقناة، فإن نتنياهو سيسعى كذلك إلى التأكيد، مجددًا، لروسيا وسوريا أن إسرائيل "لن تقبل بالتموضع الإيراني المتواصل في سورية"، بالإضافة إلى الاستفسار عن التحضيرات لتفعيل منظومة صواريخ إس 300 الروسيّة شماليّ سورية، التي سلّمتها موسكو لدمشق بعد إسقاط الطائرة الروسية قبالة الشواطئ السورية في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما كشفت القناة أن نتنياهو سيصطحب معه رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة في جيش الاحتلال ("أمان)، وقائد سلاح الجو، في إشارة إلى مدى حساسيّة القضايا المطروحة على طاولة النقاش.

ويكتسي لقاء نتنياهو – بوتين أهميّة خاصّة في إسرائيل، كونه الأول منذ إسقاط الطائرة الروسية، التي تتهم موسكو طائرةً إسرائيليّة بالتستّر وراءها ما أدى إلى إسقاطها بالدفاعات الجويّة السورية، وإثر هذا الإسقاط، امتنع بوتين عن لقاء نتنياهو رسميًا، غير أن التنسيق العسكري بين البلدين فوق سورية لم يتوقف طويلًا، وما زال مستمرًا. الروسية في سورية.

عرب 48