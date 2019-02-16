تواصل الاجواء الباردة والماطرة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو اليوم السبت، غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئيا وشديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائجا.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلاتها بقليل وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال ايام تأثير المنخفض من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وكذلك من خطر التزحلق على الطرقات.