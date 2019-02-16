يوفنتوس يفوز على فروسينوني بثلاثية نظيفة

وطن: واصل قطار فريق يوفنتوس السريع دهس منافسيه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما ضم ضيفه فروسينوني إلى قائمة الضحايا، بفوز عريض بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة 24 من "الكالتشيو".

وسجل باولو ديبالا، وليوناردو بونوتشي، وكريستيانو رونالدو أهداف "السيدة العجوز" في الدقائق السادسة، و17، و63 على التوالي.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 66 نقطة في المركز الأول، وبفارق 14 نقطة كاملة أمام نابولي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فروسينوني عند 16 نقطة بالمركز التاسع عشر، وقبل الأخير.

في سياق متصل، قالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن كريستيانو تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في الـ 3 مباريات الأخيرة له بالدوري الإيطالي.



وأضافت أن رونالدو سجل وصنع في 3 مباريات متتالية للمرة الثانية في مسيرته بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، مشيرة إلى أن المرة الأولى كانت بقميص ريال مدريد الإسباني في شهر نوفمبر 2014.



ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي "الكالتشيو" هذا الموسم برصيد 19 هدفاً، متفوقًا بثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه دوفان زاباتا لاعب أتالانتا، وفابيو كوالياريلا (سامبدوريا).