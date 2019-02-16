قوات الاحتلال تستهدف الاراضي الزراعية ومراكب الصيادين في غزة

غزة- وطن: أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار تجاه الأراضي الزراعية شرق غزة مدينة غزة، فيما استهدفت بحريته مراكب الصيادين في عرض بحر القطاع.

وأكدت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرقي مدينة غزة، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

كما واستهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباحاً مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة برشاشاتها دون ان يبلغ عن وقوع اصابات في صفف الصيادين او اضرار مادية.