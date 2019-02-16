نتنياهو بموسكو الخميس القادم على رأس وفد عسكري

وطن: ذكرت هيئة البث الرسمية العبرية (مكان) صباح اليوم أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى العاصمة الروسية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

ولفتت إلى أن هذا اللقاء يعد الأول بين نتنياهو وبوتين من حادثة إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية في أجواء سوريا ومقتل مجموعة من الضباط الروس على متنها، حيث حملت موسكو الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وأوضحت الهيئة أنه سيرافق نتنياهو ضابطان كبيران من الجيش الإسرائيلي هما رئيس هيئة الاستخبارات (أمان) تامير هيمان، ومسؤول سلاح الجو عميكام نوركين.

ونبهت إلى أنه لم يتم بعد إغلاق قائمة أعضاء الوفد المرافق لنتنياهو، مرجحة انضمام ضباط كبار آخرين بهذه الزيارة.