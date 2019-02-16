الاسيران باسل الشرباتي واحمد عواد يدخلان أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: ذكرت إذاعة "صوت الأسرى"، أن أسيرين من الضفة دخلا اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، أحدهما محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وهما:

من مدينة الخليل، الأسير ياسر نبيل عمران الشرباتي ( 45 عامًا ) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير أحمد عبد الفتاح حمزة عواد ( 40 عامًا ) من مدينة طولكرم محكوم بالسجن 30 عامًا منذ اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.