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الاسيران باسل الشرباتي واحمد عواد يدخلان أعوامًا جديدة في السجون

16.02.2019 10:58 AM
الاسيران باسل الشرباتي واحمد عواد يدخلان أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: ذكرت إذاعة "صوت الأسرى"، أن أسيرين من الضفة دخلا اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، أحدهما محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وهما:

من مدينة الخليل، الأسير ياسر نبيل عمران الشرباتي ( 45 عامًا ) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير أحمد عبد الفتاح حمزة عواد ( 40 عامًا ) من مدينة طولكرم محكوم بالسجن 30 عامًا منذ اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

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