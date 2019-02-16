القدرة لـوطن: قطع رواتب 262 من الكوادر التخصصية يضع حياة المرضى على المحك وطالبنا بتحييد القطاع الصحي

رام الله- وطن: أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن قطع رواتب 262 من الكوادر التخصصية الشهر الماضي يصيب عصب الخدمات الصحية الحساسة ويضع حياة المرضى في غزة على المحك.

وقال القدرة لـ وطن، إن قطع الرواتب هذا اصاب الخدمات الصحية الحساسة وهي عصب الخدمات الطبية مثل: العناية المركزة للاطفال والكبار، وقسم الاورام للاطفال، وقسم التخدير، واطباء العيون والولادة، واطباء الخدمات التشخيصية المختلفة، عوضا عن عدد من الكوادر التمريضية والادارية.

ويندرج هذا القطع ضمن الاجراءات التي قامت بها السلطة بحق الكوادر الطبية والتعليمية في قطاع غزة، مضيفًا " طالبنا الجميع بالوقوف عند مسؤولياته من اجل تحييد القطاع الصحي في قطاع غزة".