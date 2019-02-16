حملة دولية مساء اليوم بعنوان "#التطبيع_خيانة"

وطن: من المقرر أن تنطلق اليوم السبت، حملة دولية لتجريم تطبيع أي دولة عربية مع الكيان الإسرائيلي.

وسيشارك في الحملة نشطاء عرب من مختلف أنحاء العالم، إذ سينطلق التغريد على وسم #التطبيع_خيانة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

وتشهد دولة الاحتلال مؤخرًا خطوات سريعة نحو التطبيع مع دول عربية وإسلامية، فبعد زيارة نتنياهو السرية إلى سلطنة عمان، وصل رئيس تشاد إلى الاراضي المحتلة وأعلن عن نيته إعادة تطبيع العلاقات معها.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى تقارب غير مسبوق بين دولة الاحتلال والبحرين، والسعودية، والإمارات، وعمان، كما تحدثت تقارير سابقة عن مساعي نتنياهو لتطبيع العلاقات رسميًا مع السعودية