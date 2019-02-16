أميرة شاهين.. أول فلسطينية تفوز بجائزة للعلماء النساء في البلدان النامية

رام الله- وطن: حصلت الدكتورة أميرة شاهين من جامعة النجاح الوطنية على جائزة مؤسسة OWSD-Elsevier للعلماء النساء في البلدان النامية.

وتعمل الدكتورة أميرة شاهين على مشروع تعزيز استجابة نظام الرعاية الصحية للعنف القائم على نوع الجنس/النوع الاجتماعي في فلسطين وتحقق في مدى جاهزية النظام الصحي في اكتشاف ضحايا العنف من النساء وإحالتهن الى الجهات المعنية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لمشروع الدكتورة شاهين في تعزيز وتحسين قدرة القطاع الصحي ومقدمي الرعاية الصحية على تقديم خدماتهم لضحايا العنف من النساء من أجل تحسين صحة المرأة بشكل عام، وتشمل الاهتمامات البحثية للدكتورة شاهين على مجالات عديدة منها صحة السكان ولا سيما صحة المرأة والطفل بالإضافة الى العنف والإصابات الصحية البيئية والعقلية.

ومن الجدير بالذكر ان ابحاث الدكتورة شاهين قد تم نشرها في العديد من المجلات العالمية المرموقة والرائدة بما في ذلك مجلة (ذا لانسيت the Lancet) التي تعتبر من أشهر المجلات الدورية الطبية والصحة العامة ومجلة الجمعية الطبية الامريكيةJAMA والمجلة الأوروبية للصحة العامة ومجلة بلوس واحد (PLOS ONE) التي تغطي البحوث الأولية من اختصاصات العلوم والطب وأرشيف البحوث المتعلقة بالإنتحار.

وقد أشرفت الدكتورة شاهين بنجاح على العديد من طلبة الدراسات العليا، بما في ذلك العديد من النساء، كما أنها تساهم بشكل كبير في تنمية المرأة والنهوض بها في مهن البحث في مجال الصحة العامة.

وتعتبر الدكتورة شاهين من أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي في كلية الطب في جامعة النجاح الوطنية وعضوا فاعلا في العديد من المجتمعات العلمية بما في ذلك منظمة معلومات رعاية الطفل للجميع والرابطة الدولية لعلم الأوبئة.

وفي الآونة الأخيرة، حصلت الدكتورة شاهين مع شركاء من البرازيل ونيبال وسريلانكا والمملكة المتحدة على منحة من المعهد الوطني البريطاني للبحوث الصحية لتعزيز وتحسين قدرة القطاع الصحي ومقدمي الرعاية الصحية على تقديم خدمات اكتشاف وإحالة ضحايا العنف من النساء في أماكن الصحة الإنجابية للسكان الفلسطينيين المهمشين.

ولدت الدكتور شاهين في القدس ، وحصلت على الدكتوراه في علم الأوبئة والصحة السكانية من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي/المداري في عام 2009 ومنذ عودتها إلى فلسطين في عام 2011 قامت بأبحاثها كأستاذ مساعد في جامعة النجاح الوطنية وتقوم بتدريس طلبة الدراسات العليا -الماجستير في الصحة العامة فضلا عن طلبة البكالوريوس في العلوم الصحية.

وتقول الدكتور شاهين: "إن فوزي بجائزة مؤسسة OWSD-Elsevier للعلماء النساء في البلدان النامية يمنحني الشجاعة لمواصلة بحثي حول القضايا الحساسة ثقافياً وذلك من أجل تحسين صحة النساء وعائلاتهن وآمل أن يكون فوزي سببا في تحفيز خريجي الصحة لدخول مجال الصحة العام".

يذكر ان الدكتورة شاهين هي أول فلسطينية تم اختيارها من بين 5 نساء على مستوى العالم، وتمنح امرأة واحدة هذه الجائزة من أربع مناطق في العالم هي إفريقيا، المنطقة العربية آسيا، والمحيط الهادي أمريكيا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.