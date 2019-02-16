بنك القدس ينثر الحب بين عملائه

وطن: قام بنك القدس بمبادرة لمناسبة "يوم الحب" تمثلت بتوزيع الورود والشوكولاته على العملاء تحت شعار " حمراء أزهار اليوم أخضر قلب الحب" إِشارة إلى استمرار المحبة المتبادلة مع العملاء من حيث التشارك والتعامل والعطاء.

وكان ذلك خلال جولة قام بها موظفو البنك على عدد من الفروع في مدينة رام الله، الخميس، حيث هدفت إلى مشاركة العملاء المحبة في يوم الحب وذلك في إطار وضمن إهتمام البنك في عملائه، الذين بدورهم عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة شاكرين بنك القدس على حسن أدائه ومعاملته.

هذا الأمر ليس بشيء جديد على بنك القدس، حيث يتميز البنك بكونه مؤسسة نشطة اجتماعياً في القطاع المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي يؤكد حرص البنك على تجسيد رؤيته ليس من خلال خدماته ومنتجاته المصرفية فقط ، وإنما من خلال التزامه الدائم في التواصل مع العملاء بهدف الوصول إلى تحقيق ما يرضيه.