مؤسسة لجان التنمية والتراث تطلق اذاعة مجتمعية عبر الانترنت

رام الله- وطن: استثمرت مؤسسة لجان التنمية والتراث اليوم العالمي للإذاعة لتطلق اذاعتها المجتمعية "فيلستيا"، في إطار قناعتها بأهمية تطوير اعلام مجتمعي حقيقي قادر ان يكون صوت المجتمع. ولتكون إذاعة عبر الانترنت، تخلق التواصل بين الفلسطيني أينما كان، وبالأخص الشباب منهم.

حيث يأتي اهتمام لجان التنمية والتراث بالإعلام المجتمعي وخاصة الإذاعي، انسجاما مع رؤيتها وأهدافها بمعالجة القضايا التي غالبا لا تأخذ نصيبها الكافي في وسائل الاعلام عموما. حيث هنالك الكثير من الفئات الاجتماعية المهمشة الى حد ما في واقعها الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي مع تهميش إضافي بشكل حضورها في الاعلام.

وسيميز فيلستيا اهتمامها بمعالجة قضايا الفلسطينيين اينما كانوا في الوطن والشتات، كون الاعلام المحلي غالبا ما يصب اهتمامه بمعالجة القضايا الاجتماعية والثقافية والتنموية على منطقة معينه او بنقل الاخبار مجردة كما تنشر في كافة وسائل الاعلام، دون الاهتمام بذات المستوى في قضايا الفلسطيني الذي حكم عليه ان يعيش في تشيلي على سبيل المثال او الفلسطيني الذي تعرض للمرة الثانية لعملية لجوء او للشاب المحاصر في غزة او مستهدف بالقدس.

وصرح معز كراجه مدير دائرة الاعلام في لجان التنمية والتراث بعد عملية إطلاق الاذاعة "بان هذا الواقع السياسي هو الذي دفعنا لاختيار شعار " مع الفلسطيني اينما كان". حيث نأمل من خلال هذه الاذاعة ان نساهم ليس فقط في معالجة القضايا الفلسطينية المشتركة، وانما في تعزيز وتقوية الهوية الوطنية الفلسطينية". وهو الذي دفع المؤسسة تحديدا للعمل من خلال الانترنت لكونه فضاء واسعا وسهلا يمكننا من خلاله فعلا الوصول للفلسطيني أينما كان ولكي تشكل فيلستيا جسرا يربطهم معا.

واضاف قائلا، نحن ندرك ان هذه مهمة ليست سهلة على الاطلاق، وهي مسؤولية وبحاجة لجهود كبيرة، لذلك انطلقنا في اليوم العالمي للإذاعة من خلال صفحة خاصة نشرنا عبرها بعض المواد الاعلامية التي تم تحضيرها لهذه المناسبة الهامة، في حين العمل مازال جاريا للانطلاق بالإذاعة بأفضل مستوى.

كما أكد كراجه على أهمية التعاون والتنسيق بين مجموعة من الشباب الفلسطيني المقيم في فلسطين والعديد من دول العالم، حيث سيشكل جسرا حقيقيا بين قضايا الشباب واهتماماتهم، وبالتركيز على العمل المجتمعي الطوعي الذي يقوم به الصحفيين المعدين للبرامج والقائمين على الاذاعة وبإمكانيات محدودة، كون لجان التنمية والتراث تسعي من خلال فيلستيا بان تكون مساحة إضافية لتدريب طلبت الاعلام من خلال التنسيق والتشبيك مع دوائر وكليات الاعلام في الجامعات والمعاهد الفلسطينية، ومع الإذاعات المجتمعية الأخرى التي نتبادل معها الأهداف والرؤى المشتركة.

كما وجه كراجه التحية لكل الإذاعات المجتمعية الشريكة في المغرب وتونس والجزائر والأردن وفلسطين والتي تساعد وتدعم المؤسسة في تجربة فيلستيا وانطلاقتها، مؤكدا على ان هذا الدعم والاسناد يجعلنا أكثر تصميما على نجاح الفكرة والتجربة.

يذكر وعلي هامش الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي للإذاعة في مقر اليونسكو بباريس، رحب الأستاذ معز شقشوق نائب المديرة العامة لليونسكو المكلف بالإعلام والاتصال اطلاقة فيلستيا والذي تزامن مع اليوم العالمي للإذاعة، وخصها بحديث عن أهمية الاعلام المجتمعي في إيصال المعلومة لفئات من المجتمع التي هي بأغلبية الوقت محرومة من وسائل الاعلام العادية وخاصة الوسائل السمعية بهذا المجال لسهولتها وبكلفة مادية قليلة، واكد تشجيع منظمة اليونسكو على اطلاق وتشكيل الراديوهات المجتمعية لما برز من ميزات وتأثير علي المجتمع.