مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري بهجوم في سيناء

وطن: أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري - بينهم ضابط - إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء صباح السبت.

كما قُتل سبعة من المهاجمين المسلحين، حسبما أوضح الرفاعي في بيان بصفحته الرسمية في "فيسبوك".

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة أمنية كانت تتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة "الجودة 3"، وأن الطيران الحربي وقوة التدخل السريع شرعت في ملاحقة المهاجمين.

(BBC)