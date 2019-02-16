وليد النجاب: ملاحقة السلطة لي لاسباب سياسية وليست لأسباب ناتجة عن أي عمل غير مشروع

رام الله- وطن: أصدر وليد النجاب رجل الأعمال الفلسطيني، بيانا وصل وطن نسخة منه، يرد فيه على الاتهامات التي نشرتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بتاريخ 2 فبراير 2019، والتي قالت فيه أن الشرطة الدولية العربية "الإنتربول العربي"، التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب قد أصدرت مذكرة توقيف بحقي، متهمةً إياه باختلاس ملايين الدولارات أثناء عمله لدى صندوق الاستثمار الفلسطيني. وهذه الادعاءات غير صحيحة مطلقًا، وأنا أرفضها بأشد العبارات جملةً وتفصيلاً

واوضح النجاب، إن ملاحقة السلطة الفلسطينية له اليوم ليست لأسباب ناتجة عن أي عمل غير مشروع، بل بسبب وقوعه ضحية لحملة سياسية مغرضة شنتها قيادة السلطة الفلسطينية ضد مناهضيها السياسيين والأشخاص المرتبطين بهم .

وأشار الى "أنه ومنذ لحظة انطلاق التحقيق، انتهكت السلطة الفلسطينية حقوقي بشكل مستمر، بدءًا بالتهديدات التي وجهتها إلي السلطة الفلسطينية وأشخاص آخرون على صلة وثيقة بها ما لم أقدم أدلة كاذبة ضد آخرين. ثم جرت محاكمتي غيابيًا دون استدعاء أي شهود، ودون تقديم أي أدلة ضدي، ودون السماح لفريق الدفاع الذي يمثلني بالترافع نيابةً عني. ولم تستغرق المحاكمة سوى 34 دقيقة فقط" .

وأضاف: "إن هذه الانتهاكات تبرز حقيقة أن التحقيق بشأني والادعاءات المقدمة ضدي، وصولاً الآن إلى استغلال الإنتربول العربي لملاحقتي، لا مبرر لها مطلقًا ولا أساس لها من الصحة " .

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، نشرت بتاريخ 2 فبراير 2019 خبراً يفيد باصدار الشرطة العربية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مذكرة إلقاء القبض محمد رشيد" خالد سلام"، وعلى وليد النجاب، مشيرة الى ان الشرطة العربية أصدرت مذكرة القاء القبض على المتهمين وتم تعميمها على المطارات والمعابر الدولية في الدول العربية .